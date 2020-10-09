Президент Киргизии заявил о готовности покинуть пост

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти с поста президента сразу после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», - сказал Жээнбеков,говорится на официальном сайте Кыргызской республики.

По словам политика, для него «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества». По его оценке, политическая ситуация в стране «достигла критической точки».

«Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш (парламент). Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК», - уверен он.

Президент Киргизии также призывал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе.

Напомним, в минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых сторонники проигравших партий вышли на улицы. Вскоре начались массовые беспорядки и столкновения с силовиками. К настоящему моменту киргизский Центризбирком признал итоги голосования недействительными.