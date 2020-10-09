Кремль пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе

Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Москву для консультаций по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом уведомляет пресс-служба Кремля.

«Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что президент России Владимир Путин по итогам серии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — ранее призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.