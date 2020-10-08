Врач назвала самую опасную категорию пациентов с COVID-19

Бессимптомные пациенты с диагнозом COVID-19 являются самыми опасными для общества. В этом уверена главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина.

По ее мнению, такие больные дольше остаются переносчиками вируса, так как не чувствуют у себя симптомов заболевания.

Пациенты могут ходить на работу, совершать поездки в общественном транспорте и жить обычной жизнью, распространяя при этом коронавирусную инфекцию. Тенденция прослеживается во всех возрастных группах, добавила врач.

Инфицированных бессимптомных больных категорически нельзя выписывать из больниц и необходимо лечить до полного выздоровления, заверяет Калугина. В противном случае они становятся активными распространителями болезни.

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. На фоне роста числа инфицированных власти Москвы ввели новые ограничения. Каникулы школьников продлены, льготные проездные билеты пенсионеров заблокированы, в готовность приведен резерв коечного фонда столичных больниц.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлены 11 115 больных коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в нашей стране превысило 1,2 миллиона человек.