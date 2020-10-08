Названы кожные симптомы, говорящие о необходимости срочного обращения к врачу

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков напомнил об опасности игнорирования пограничного состояния, при котором уровень сахара в крови превышает норму, но он еще недостаточно высок, чтобы поставить диагноз «диабет». Специалист подчеркнул, что в каждом втором случае такое состояние может перейти в сахарный диабет.

При этом, как утверждает профессор, от преддиабета можно избавиться, изменив свой образ жизни. В частности, врач рекомендовал перейти на нормальное питание, заняться спортом, начать контролировать вес, а также регулярно отслеживать уровень сахара и посещать эндокринолога.

Кроме того, Ковальков перечислил симптомы, которые могут говорить о преддиабете. К ним он отнес проблемы с кожей: ее сухость (особенно на локтях), образование темных пятен на коже в области соприкосновения с одеждой, то есть, на шее, в области подмышек, под молочными железами у женщин. Также, по словам специалиста, стоит задуматься, если человек часто чувствует усталость, слабость, регулярно страдает от головных болей, постоянно мучается жаждой, сухостью во рту, чувством голода после еды.

Как пишет «Российская газета», преддиабет возникает из-за дисбаланса гормона инсулина в организме, который, в свою очередь, провоцируется недостаточной выработкой инсулина поджелудочной железой, инсулинорезистентностью. Факторами риска преддиабета считаются лишний вес (объем талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин), возраст после 45 лет, повышенный уровень сахара, триглицеридов и холестерина, гипертония, наследственная предрасположенность.

Ранее сообщалось, что группа американских ученых под руководством профессора Пенсильванского университета Минг Ю разработала технику имплантации клеток поджелудочной железы для лечения диабета I типа.