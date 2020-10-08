Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»

Ученые предупредили мир о надвигающейся катастрофе планетарного масштаба. Дело в том, что из-за бесконтрольного приема антибиотиков человечество рискует столкнутся с супербактерией, которая не поддается лечению никакими препаратами.

По мнению экспертов, это станет сокрушительным ударом на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Science Alert.

«В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается», - заявила профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно около трех миллионов американцев заражаются особо устойчивым типом бактерии. Из них 35 тысяч погибают, несмотря на все усилия врачей и применение самых современных лекарств.

Что касается мировой статистики, то здесь цифры более внушительные. Ежегодно неподдающиеся лечению бактерии уносят жизни 700 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что к 2050 году количество жертв может достигнуть 10 миллионов человек.