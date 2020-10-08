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Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»

Ян Брацкий
09:16 08.10.2020
По данным ВОЗ, к 2050 году супербактерии будут убивать по 10 миллионов человек.
Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»
© Фото: Arek Socha, Pixabay

Ученые предупредили мир о надвигающейся катастрофе планетарного масштаба. Дело в том, что из-за бесконтрольного приема антибиотиков человечество рискует столкнутся с супербактерией, которая не поддается лечению никакими препаратами.

По мнению экспертов, это станет сокрушительным ударом на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Science Alert

«В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается», - заявила профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно около трех миллионов американцев заражаются особо устойчивым типом бактерии. Из них 35 тысяч погибают, несмотря на все усилия врачей и применение самых современных лекарств.

Что касается мировой статистики, то здесь цифры более внушительные. Ежегодно неподдающиеся лечению бактерии уносят жизни 700 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что к 2050 году количество жертв может достигнуть 10 миллионов человек.

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