Главного фигуранта по делу Джорджа Флойда выпустили под залог

В США из тюрьмы под залог выпустили Дерека Шовена - полицейского, который невольно спровоцировал прокатившуюся по всему миру волну протестов, беспорядков и погромов под лозунгом Black Lives Matters. За Шовена внесли залог в миллион долларов.

Деньги заплатил адвокат, а вот откуда он их взял - пока неизвестно. Теперь как минимум до весны Шовен будет на свободе. Суд над ним начнется только в марте следующего года. Бывшего офицера полиции Миннеаполиса обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, в мае этого года во время задержания подозреваемого в использовании фальшивых купюр полицейский поставил колено на горло предполагаемому преступнику. Спустя какое-то время задержанный мужчина потерял сознание, а позже скончался.