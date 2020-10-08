Главного фигуранта по делу Джорджа Флойда выпустили под залог
Теперь как минимум до весны бывший полицейский Дерек Шовен будет на свободе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В США из тюрьмы под залог выпустили Дерека Шовена - полицейского, который невольно спровоцировал прокатившуюся по всему миру волну протестов, беспорядков и погромов под лозунгом Black Lives Matters. За Шовена внесли залог в миллион долларов.
Деньги заплатил адвокат, а вот откуда он их взял - пока неизвестно. Теперь как минимум до весны Шовен будет на свободе. Суд над ним начнется только в марте следующего года. Бывшего офицера полиции Миннеаполиса обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Напомним, в мае этого года во время задержания подозреваемого в использовании фальшивых купюр полицейский поставил колено на горло предполагаемому преступнику. Спустя какое-то время задержанный мужчина потерял сознание, а позже скончался.