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Пашинян рассказал о «ловушке» для Азербайджана в Карабахе

Роман Захаров
08:24 08.10.2020
По словам премьера, армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге непризнанной республики и благодаря этому у них получилось заманить вооруженные силы Азербайджана «в коридор».
Пашинян рассказал о «ловушке» для Азербайджана в Карабахе
© Фото: nikol.pashinyan, Facebook

Азербайджанские военные попали в «ловушку» в Нагорном Карабахе. Так, во всяком случае, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщил глава правительства в беседе с РБК, армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге непризнанной республики и благодаря этому у них получилось заманить вооруженные силы Азербайджана «в коридор».

При этом премьер подчеркнул, что в то время, когда он давал интервью, по азербайджанскому корпусу наносились сокрушительные удары, которые, уверен Пашинян, должны стать ключевым моментом военной операции.

Стоит отметить, что в тот же день азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана ранее взяли три села и ряд стратегических высот в зоне противостояния.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Карабахе началось 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В самой непризнанной республике сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая столицу Нагорного Карабаха - Степанакерт.

В связи с происходящим Армения объявила военное положение и, впервые, всеобщую мобилизацию. При этом в Ереване обвинили турецкую сторону в поддержке Баку.

В Азербайджане эти обвинения опровергли. В республике была введена частичная мобилизация.

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