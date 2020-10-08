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Ученые сообщили об огромном маслянистом пятне у берегов Камчатки

Ян Брацкий
08:18 08.10.2020
Темно-зеленое пятно постепенно смещается к югу и вскоре может достигнуть островов Курильской гряды.
Ученые сообщили об огромном маслянистом пятне у берегов Камчатки
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

Пятно загрязнения длинной около 40 километров обнаружено на поверхности воды вдоль побережья Камчатки. Помутнение темно-зеленого цвета тянется от бухты Спасения до бухты Лиственничной, сообщили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые обнаружили его.

«При осмотре прибрежных акваторий ученые оценили масштабы распространения загрязнения, визуально отличающегося от нормальной поверхности океана в этом районе. Оно хорошо различимо благодаря появлению необычной пены на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 километров по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега», - приводит РИА Новости сообщение университета.  

По словам ученых, пятно не распадается, имеет четкие границы и постепенно смещается к югу. Если скорость течения не изменится, предупреждают эксперты, то грязное пятно вскоре может достигнуть островов Курильской гряды.

Работающие на месте загрязнения акватории специалисты смогли взять пробы воды и погибших животных, которых выбросило на берег штормом. Все материалы будут переданы для изучения в лаборатории ДВФУ.

Ранее губернатор Камчатки сообщил о первых результатах проверки проб воды. С его слов, превышения предельно-допустимых концентраций токсичных веществ обнаружено не было.

О ЧП экологического характера на Камчатке стало известно в конце сентября. Местные жители и серферы почувствовали недомогание и обратили внимание на большое количество мертвых животных на побережье Халактырского пляжа.

Расследованием причин инцидента занялись Следственный комитет и Генеральная прокуратура. Свою проверку проводят природоохранные ведомства и организации. Заведено уголовное дело.

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