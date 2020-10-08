Рука Великого Кормчего: житель Гонконга купил с рук бесценную реликвию времен Мао Цзэдуна
Купленный за 65 долларов свиток имеет реальную стоимость в 300 миллионов и обладает уникальной культурной ценностью.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Житель Гонконга случайно испортил дорогостоящую реликвию. Мужчина приобрел с рук свиток с традиционной китайской каллиграфией. Уличный торговец попросил за него 65 долларов.
Чтобы было удобней хранить покупку, новый владелец разрезал ее пополам. Уж больно был велик свиток - почти два метра в длину. Спустя несколько дней за любителем китайской грамоты пришла полиция.
Выяснилось, что свиток украли у коллекционера редкостей, связанных с Мао Цзэдуном. Все иероглифы на нем написаны рукой основателя КНР, а стоит реликвия - 300 миллионов долларов.
Покупатель этого не знал и думал, что свиток простая подделка. Очевидно, не в курсе был и продавец, но теперь обоим придется давать показания в полиции.