Минздрав Киргизии озвучил данные о пострадавших в акциях протеста

Более тысячи человек пострадали в ходе произошедших в столице Киргизии массовых беспорядков. Большая часть обратившихся за медицинской помощью была помещена на амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве республики, часть пациентов находится в стационарах и реанимации.

По данным министерства внутренних дел, в результате уличных акций и столкновений, один человек погиб.

«За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека. Из них 204 были госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение», - говорится в сообщении ведомства.

Протесты в Киргизии начались в понедельник, пятого октября. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

На фоне беспорядков Центризбирком заявил об отмене результатов парламентских выборов.