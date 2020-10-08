В Госдуме предложили запретить концерты в барах и ресторанах до конца года

Депутат ГД РФ Евгений Федоров направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой с предложением запретить проведение концертов в ресторанах, кафе и барах до конца текущего года. Инициатива парламентария связана с ухудшением ситуации с коронавирусом в России.

В своем обращении народный избранник отмечает, что после снятия ограничений часть заведений вернулась к практике приглашения артистов и проведения концертов.

«В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции. На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», - приводит RT текст письма.

В последнее время в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Например, днем ранее по стране было выявлено 11 115 инфицированных, что сопоставимо с максимальными показателями, зафиксированными весной этого года.