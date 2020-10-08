Губернатор Камчатки рассказал о результатах проверки воды в районе загрязнения

Исследования морской воды у побережья Камчатки не выявили превышения предельно допустимых показателей по токсичным и отравляющим веществам. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

«Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод - до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, - не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях», - цитирует РИА Новости заявление Солодова.

Что касается обнаруженных следов фенолов и нефтепродуктов, то их содержание в таком количестве в воде не способно вызвать массовое вымирание рыб и животных в акватории, считает Солодов.

«Все остальные вещества пока находятся в норме. И ученые продолжают интенсивный поиск. Уровень радиации находится в норме, замеры производятся ежедневно по всем точкам», - добавил губернатор.

Ранее из отчетов Генеральной прокуратуры стало известно о превышении допустимых показателей по содержанию нефтепродуктов в морской воде в четыре раза, фенола - в 2,5 раза. Привлеченные ведомством организации взяли около тысячи проб воды, песка и воздуха в месте загрязнения.

О ЧП на Камчатке стало известно в конце сентября. Первыми пожаловались местные серферы, которые почувствовали ухудшение состояния своего здоровья, обратили внимание не ненормальный цвет воды и массовую гибель морских обитателей.

В настоящий момент проводится всесторонняя проверка, отрабатываются различные версии произошедшего. К расследованию причин инцидента подключился Следственный комитет Россию, дело находится на особом контроле в Генпрокуратуре.