Освобожденные из пиратского плена в Нигерии российские моряки записали видеообращение

Спасенные из пиратского плена в Нигерии моряки завтра вернутся на родину. Освободить их удалось после долгих и очень сложных переговоров. Участвовали в них сотрудники посольства в Абудже, дипломаты в Москве, правозащитники.

На последнем этапе к операции по спасению соотечественников подключился даже бизнесмен Олег Дерипаска, который владеет в Нигерии алюминиевым заводом. Представители Дерипаски подтвердили: родственники заложников обратились за помощью и он по своим каналам ее оказал.

Похищения людей в этом регионе происходят довольно часто, а жертвами бандитов становятся, в том числе, и наши соотечественники. Например, этим летом у берегов Нигерии были захвачены семеро российских моряков. В плену они пробыли больше месяца, но благодаря работе дипломатов РФ, местных властей и представителей компании-судовладельца россиян удалось освободить.