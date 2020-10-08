Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Освобожденные из пиратского плена в Нигерии российские моряки записали видеообращение

Роман Захаров
06:24 08.10.2020
Россияне освобождены и, как ожидается, вернутся на родину в пятницу, 9 октября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спасенные из пиратского плена в Нигерии моряки завтра вернутся на родину. Освободить их удалось после долгих и очень сложных переговоров. Участвовали в них сотрудники посольства в Абудже, дипломаты в Москве, правозащитники.

На последнем этапе к операции по спасению соотечественников подключился даже бизнесмен Олег Дерипаска, который владеет в Нигерии алюминиевым заводом. Представители Дерипаски подтвердили: родственники заложников обратились за помощью и он по своим каналам ее оказал.

Похищения людей в этом регионе происходят довольно часто, а жертвами бандитов становятся, в том числе, и наши соотечественники. Например, этим летом у берегов Нигерии были захвачены семеро российских моряков. В плену они пробыли больше месяца, но благодаря работе дипломатов РФ, местных властей и представителей компании-судовладельца россиян удалось освободить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:00 Армия
Видео
Пожарные танки и бронетехника: МО РФ проведет рекогносцировку эпицентра пожара под Рязанью
06:00 В стране и мире
На место ЧС под Рязанью прибыли сводные отряды разминирования ЗВО
04:30 В стране и мире
Видео
МО РФ: интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного в 15-25 минут
21:29 В стране и мире
Видео
«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19
22:34 ОПК
Видео
«Возможность бороться с самым мощным флотом»: военный эксперт о преимуществах ракеты «Циркон»
Популярное
Популярное
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.