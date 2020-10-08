На место ЧС под Рязанью прибыли сводные отряды разминирования ЗВО

В Минобороны РФ сообщили, что около 120 специалистов инженерно-саперных подразделений, свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, прибыли на территорию склада хранения боеприпасов Рязанской области.

«Сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО прибыли в район ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в район пожара также прибыли 32 единицы спецтехники. Это роботехнические комплексы разминирования «Уран-6», пожаротушения «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, автомобильные краны и другая спецтехника.

Также в составе подразделений находятся минно-розыскные собаки. Личный состав готовится приступить к поэтапному разминированию территории с получением задачи из оперативного штаба по ликвидации ЧС.

В среду, 7 октября, около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь быстро перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

По последним данным Минобороны РФ, интенсивность разрывов снарядов снизилась до одного взрыва в 15-25 минут. Это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, что даст возможность специалистам приступить к локализации очагов пожара.