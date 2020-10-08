Специалисты МО РФ приступят к локализации очагов пожара под Рязанью на рассвете

Специалисты Министерства обороны РФ с рассветом 8 октября приступят к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала в Рязанской области.

Ранее сообщалось, что интенсивность разрывов снарядов снизилась до одного взрыва в 15-25 минут. Это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, что даст возможность специалистам приступить к локализации очагов пожара.

На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС. Им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Напомним, днем в среду, 7 октября, на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь быстро перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что в настоящее время ситуация находится под контролем. Жители шести близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. По мере необходимости могут быть оперативно подключены дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что группировка Минобороны РФ, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.