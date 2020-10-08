МО РФ: интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного в 15-25 минут

Минобороны РФ сообщило, что интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного взрыва в 15-25 минут. Это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара.

Сообщается о наблюдаемом снижении интенсивности разрывов боеприпасов. Это, по предварительным данным, «позволит специалистам Минобороны России с рассветом 8 октября приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала».

Уточняется, что на месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Ранее сообщалось, что он совместно со специалистами лично осмотрел территорию горящего арсенала.

Напомним, в среду, 7 октября, около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа (ЗВО) в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимой оценил обстановку после пожара на складе боеприпасов и заявил, что ситуация находится под контролем.