Огонь под контролем: как ликвидируют пожар на складе боеприпасов под Рязанью

Ситуация с пожаром на складе боеприпасов в Рязанской области сейчас находится под контролем Минобороны, МЧС и региональных властей. Военное ведомство дополнительно направило 130 военнослужащих и 60 единиц техники для ликвидации пожара.

Ранее обстановку на месте изучил замминистра обороны Дмитрий Булгаков. На пожарном танке он въехал на территорию склада, чтобы лично увидеть, что происходит и понять, как правильно действовать. По итогам Булгаков провел рабочее совещание с членами оперативного штаба и главой МЧС Евгением Зиничевым, на котором поставил первоочередные задачи по ликвидации пожара, распределению и порядку применения привлекаемых к тушению сил и средств.

На трассе М-22 можно увидеть военную технику, которая заезжает в периметр места происшествия. Уже формируется лагерь сводных сил группировки, которая принимает участие в пожаротушении. Трасса перекрыта полностью, передает с места событий корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

Интенсивность взрывов сейчас практически нулевая. В воздухе немного пахнет гарью и порохом, но запах постепенно рассеивается. В пожаротушении принимает участие сводная группировка войск, включающая около двухсот военнослужащих. У них тридцать восемь единиц разнообразной специальной техники. Это и пожарные танки, и машины разграждения. На место также прибыл специальный пожарный поезд.

Согласно данным МЧС, в настоящее время развернуты и подготовлены к работе пять пунктов временного размещения на 610 человек, в двух уже размещены 139 человек, в том числе 24 ребенка.

Ранее губернатор региона Николай Любимов заявил, что при взрыве на военных складах в Рязанской области пострадало пять человек, погибших нет. Ситуация, по его словам, находится под контролем.

С рассветом к тушению пожара приступят четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Их перебазировали на аэродром «Дягилево» из Псковской и Тверской области. На место переброшено также более сотни военнослужащих, военная техника, бронекапсулы на базе автомобилей КАМАЗ, более 20 авторазливочных станций АРС-14, шесть пожарных машин, а также автомобильные мастерские, бульдозеры, краны, топливозаправщики.