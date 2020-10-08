Минобороны России нарастило группировку сил и средств для тушения пожара под Рязанью

Наземную группировку сил и средств нарастили в Рязанской области, где тушат пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Минобороны России нарастило наземную группировку сил и средств по ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области», - говорится в сообщении.

Дополнительно переброшены около 130 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники, в том числе 17 специальных бронеавтомобилей «Тайфун», «Рысь», «Тигр», бронекапсул на базе автомобилей КАМАЗ, более 20 авторазливочных станций АРС-14, шесть пожарных машин, а также автомобильные мастерские, бульдозеры, краны, топливозаправщики.

Для проведения мониторинга ситуации привлечены четыре расчета беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Пожар начался около 13.20 по московскому времени на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области. На территории введен режим ЧС. Ранее в Рязанскую область перебазировали четыре Ил-76, которые с рассветом сбросят воду на очаги возгорания.