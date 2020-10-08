Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны России нарастило группировку сил и средств для тушения пожара под Рязанью

Анна Касаткина
03:50 08.10.2020
Дополнительно переброшены около 130 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники.
Минобороны России нарастило группировку сил и средств для тушения пожара под Рязанью
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress

Наземную группировку сил и средств нарастили в Рязанской области, где тушат пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Минобороны России нарастило наземную группировку сил и средств по ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области», - говорится в сообщении.

Дополнительно переброшены около 130 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники, в том числе 17 специальных бронеавтомобилей «Тайфун», «Рысь», «Тигр», бронекапсул на базе автомобилей КАМАЗ, более 20 авторазливочных станций АРС-14, шесть пожарных машин, а также автомобильные мастерские, бульдозеры, краны, топливозаправщики.

Для проведения мониторинга ситуации привлечены четыре расчета беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Пожар начался около 13.20 по московскому времени на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области. На территории введен режим ЧС. Ранее в Рязанскую область перебазировали четыре Ил-76, которые с рассветом сбросят воду на очаги возгорания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:50 В стране и мире
Минобороны России нарастило группировку сил и средств для тушения пожара под Рязанью
01:38 В стране и мире
Видео
«Ситуация под контролем»: губернатор Рязанской области оценил обстановку после пожара на складе боеприпасов
21:03 Армия
Видео
Булгаков на пожарном танке провел рекогносцировку обстановки в эпицентре пожара под Рязанью
21:29 В стране и мире
«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19
22:34 ОПК
Видео
«Возможность бороться с самым мощным флотом»: военный эксперт о преимуществах ракеты «Циркон»
Популярное
Популярное
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.