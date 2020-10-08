Вирусологи рассказали о связи коронавируса с бесплодием

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала, что вариант развития бесплодия у мужчин, перенесших коронавирус, нельзя исключать. При этом требуются более длительные исследования.

Так она прокомментировала выводы израильских специалистов о том, что у переболевших COVID-19 может быть нарушена репродуктивная функция.

«Такое действие вируса, если речь о железе, вполне возможно, но надо смотреть более длительный период», - отметила Кожевникова, передает РБК.

При этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объяснила, что коронавирус может влиять на репродуктивную функцию. Так как он имеет воздействие на регуляторные системы организма.

«Респираторный дистресс-синдром дает несколько побочных эффектов, один из которых - нарушение репродуктивной функции», - пояснила она.

При этом она также отметила, что это необходимо подкреплять несколькими опытами и исследованиями.

Ранее израильские ученые выяснили, что у 12 пациентов произошли изменения в клетках тестикул, которые отвечают за развитие сперматозоидов. Ученый, возглавляющий исследование, Дэн Адерк, отметил, что причиной этому является тот факт, что из-за вируса рецептор ACE2 может разрушать клетки тестикул, вызывая в итоге бесплодие.