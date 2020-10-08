Четыре Ил-76 перебазировали в Рязанскую область для тушения пожара на складе боеприпасов

Четыре самолета Ил-76 перебазированы на аэродром «Дягилево» для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил перебазированы из Псковской и Тверской областей на военный аэродром "Дягилево" для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области», - рассказали в ведомстве.

С рассветом экипажи самолетов проведут разведку местности и постановку задач, а затем сбросят воду на очаги возгорания.

Группировка Минобороны РФ, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, в данный момент насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Ранее губернатор региона Николай Любимов оценил ситуацию после крупного пожара на складе боеприпасов, а также рассказал о деталях эвакуации местных жителей.