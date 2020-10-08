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В Росстате рассказали о переписи россиян с помощью геоданных

Виктория Ивашечкина
02:19 08.10.2020
Мероприятие будет проводиться с 1 по 30 апреля 2021 года, а в труднодоступных территориях работа начнется в октябре текущего года.
В Росстате рассказали о переписи россиян с помощью геоданных
© Фото: pixabay

Росстат планирует использовать данные от операторов мобильной связи в качестве одного из источников во время Всероссийской переписи населения. Об этом рассказал руководитель ведомства Павел Малков.

«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов», - объяснил он в интервью для «Известий».

По словам главы Росстата, это позволит верифицировать данные, полученные традиционными способами.

Напомним, Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года, однако на труднодоступных территориях страны работа начнется уже в октябре текущего года.

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