В Росстате рассказали о переписи россиян с помощью геоданных
Мероприятие будет проводиться с 1 по 30 апреля 2021 года, а в труднодоступных территориях работа начнется в октябре текущего года.
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Росстат планирует использовать данные от операторов мобильной связи в качестве одного из источников во время Всероссийской переписи населения. Об этом рассказал руководитель ведомства Павел Малков.
«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов», - объяснил он в интервью для «Известий».
По словам главы Росстата, это позволит верифицировать данные, полученные традиционными способами.
Напомним, Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года, однако на труднодоступных территориях страны работа начнется уже в октябре текущего года.