В Росстате рассказали о переписи россиян с помощью геоданных

Росстат планирует использовать данные от операторов мобильной связи в качестве одного из источников во время Всероссийской переписи населения. Об этом рассказал руководитель ведомства Павел Малков.

«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов», - объяснил он в интервью для «Известий».

По словам главы Росстата, это позволит верифицировать данные, полученные традиционными способами.

Напомним, Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года, однако на труднодоступных территориях страны работа начнется уже в октябре текущего года.