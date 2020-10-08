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Попова: большинство заболевших COVID-19 в сентябре - офисные работники

Виктория Ивашечкина
23:55 08.10.2020
При этом глава ведомства подчеркнула, что учителя и медработники заражаются вирусом редко.
Попова: большинство заболевших COVID-19 в сентябре - офисные работники
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что большинство заболевших коронавирусом в России в сентябре составляют офисные работники. В то время как учителя заражаются COVID-19 редко.

«Больше всего заболевших в сентябре - это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», - сказала она в интервью для «Российской газеты». 

По словам Поповой, в настоящее время практически не было случаев, когда бы учитель заразился инфекцией от ребенка. Поскольку в школе он защищен маской. Она также подчеркнула, что рост заболеваемости среди медработников также был очень небольшим.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что коронавирусной инфекцией в России сегодня переболело меньше одного процента населения.
Кроме того, Попова добавила, что сейчас взять отпуск и уехать с ребенком отдыхать - это не самое правильное решение.

«Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России», - подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, лучше провести время дома или, если есть возможность, где-то на даче, на свежем воздухе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ связан с наступлением эпидемического сезона ОРВИ и несоблюдением правил профилактики распространения вируса

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