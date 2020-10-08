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Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Анна Касаткина
23:42 08.10.2020
Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября.
Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших, заявил глава государства.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается также, что главы министерств иностранных дел обеих стран приглашены в Россию 9 октября для консультации по ситуации.

Конфликт на линии соприкосновения обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями по поводу его разжигания. Боевые действия не прекращаются по сей день, есть погибшие и раненые.

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