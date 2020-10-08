Глава Псковской области рассказал о результатах анализов упавших в обморок школьников
Проверка по факту инцидента продолжается, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.
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Экспертиза не показала наличие токсинов в крови учащихся школы в Великих Луках, которым стало плохо на линейке. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсических, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина», - написал он на своей странице в Instagram.
По словам Ведерникова, детей выписали из больницы, угрозы их здоровью нет. Проверка по факту инцидента продолжается, подчеркнул глава региона.
Инцидент в великолукской школе №7 произошел 5 октября. На торжественной линейке 13 детей внезапно потеряли сознание. Выяснением причин произошедшего занимаются прокуратура и следственный комитет.