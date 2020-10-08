На трассы Орловской области вернут заградительные посты из-за COVID-19

Власти Орловской области возобновят работу круглосуточных учетно-заградительных постов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне коронавируса.

Отмечается, что посты будут выставлены с понедельника, 12 октября, на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов. Здесь будут дежурить сотрудники силовых структур и правоохранительных органов, отметили в пресс-службе правительства региона.

«Ситуация по распространению коронавирусной инфекции продолжает осложняться. Мы знаем, что именно московское направление одно из самых потенциально опасных с точки зрения распространения коронавируса в нашем регионе» - приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Клычкова.

По последним данным Оперштаба, к 8 октября в Орловской области выявлено 9224 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки прибавилось 98 заболевших