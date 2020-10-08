В 12 населенных пунктах под Рязанью восстановили газоснабжение

Газоснабжение 12 населенных пунктов в Рязанской области, которые попали в зону ЧС из-за пожара на складе боеприпасов, полностью восстановлено. Об этом сообщили в филиале «Газпром газораспределение Рязанская область».

«Полностью восстановили газоснабжение двенадцати населенных пунктов Скопинского района. Газ пущен в деревни Свистовка, Летово, Гореловка, Рановка, Московка, Конюхово, Кузьминка-2, Желтухино и села Костемерево, Шелемишево, Городецкое, Новобараково», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне отключения продолжают находиться воинская часть и деревня Шелемишевские хутора. Там пуск газа будет производиться по мере ликвидации последствий ЧС.

«В ходе работ по восстановлению газоснабжения работники компании провели осмотр газораспределительных сетей. Внешних повреждений обнаружено не было», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил, что пожар на складе боеприпасов в Рязанской области удалось локализовать. Для этого с утра 8 октября с высокой интенсивностью были организованы вылеты авиации на тушение очагов возгорания, в которых принимали участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, Ми-26.