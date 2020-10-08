ВОЗ зарегистрировала рекордный суточный прирост новых заражений COVID-19

Всемирная организации здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, за сутки было зарегистрировано 338 779 случаев инфицирования COVID-19.

За все время пандемии в мире заразились коронавирусом 36 002 827 человек, из которых 1 049 810 скончались.

Наибольшее число зараженных за день зарегистрировано в Северной и Южной Америке. Там за выявлено 122 715 новых случаев инфицирования, в Европе у 96 996 человек обнаружили коронавирус.