Москвичам рассказали о психологическом комфорте при ношении маски

Если человек носит защитную маску, то ему обеспечен психологический комфорт. К такому выводу пришли специалисты Национального научного центра - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского.

«Эта маска - это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени является обеспечением нашей психологический защищенности. Потому что если я в маске, если все вокруг в масках - у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что защищена», - приводит агентство «Москва» слова директора центра Татьяны Клименко.

Также она напомнила, что необходимо чаще рассказывать людям о негативном влиянии табака и алкоголя на состояние здоровья заболевших коронавирусом.

По последним данным, в Москве за прошедшие сутки выявили 3323 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 318 111, выздоровели с начала эпидемии 257 703 пациента.