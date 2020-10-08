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Москвичам рассказали о психологическом комфорте при ношении маски

Иван Линдеманн
22:32 08.10.2020
Психолог напомнила о необходимости чаще рассказывать людям о негативном влиянии табака и алкоголя на состояние здоровья заболевших коронавирусом.
Москвичам рассказали о психологическом комфорте при ношении маски
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Если человек носит защитную маску, то ему обеспечен психологический комфорт. К такому выводу пришли специалисты Национального научного центра - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского.

«Эта маска - это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени является обеспечением нашей психологический защищенности. Потому что если я в маске, если все вокруг в масках - у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что защищена», - приводит агентство «Москва» слова директора центра Татьяны Клименко.

Также она напомнила, что необходимо чаще рассказывать людям о негативном влиянии табака и алкоголя на состояние здоровья заболевших коронавирусом.

По последним данным, в Москве за прошедшие сутки выявили 3323 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 318 111, выздоровели с начала эпидемии 257 703 пациента.

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