В Минобороны Армении заявили о семи сбитых БПЛА Азербайджана

Вооруженные силы Армении сбили в районе Вардениса семь беспилотников армии Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В период с 19:30 по 21:20 (18.30 – 20.20 по московскому) в Варденисском районе было уничтожено 7 БПЛА противника», - написала Степанян в Facebook.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ведет переговоры на самых различных уровнях для нормализации обстановки и разведения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Минобороны Армении заявили, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам. В Баку сообщили, что это Ереван атаковал населенных пункты в Карабахе.