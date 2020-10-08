Премьер Мишустин посетит Ереван

В пятницу, 9 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Ереван и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Данное заседание станет 24 по счету с начала работы Евразийского экономического союза и пятым - в 2020 году. Напомним, что предыдущая встреча премьеров состоялась 17 июля 2020 года в Минске.

«В рамках Евразийского межправительственного совета рассматривается существенная часть принципиальных вопросов интеграционного сотрудничества государств-членов Союза. В 2020 году в органах Союза председательствует Республика Белоруссия», - сказано в сообщении.

Евразийский межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль за исполнением решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения ЕЭК и осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены международными договорами в рамках Союза.