Американский прибор не нашел место утечки воздуха в российском модуле «Звезда»

Американский прибор не смог обнаружить место утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда» на Международной космической станции. Такие выводы можно сделать из переговоров экипажа с подмосковным центром управления полетами, которые транслирует NASA.

Российский космонавт Иван Вагнер сообщил, что американский механический индикатор не обнаружил утечки воздуха в «протекающей» промежуточной камере модуля «Звезда». Также Вагнер дополнительно провел обследование прибором трубопроводов системы терморегулирования, герметичные вводы, заправочные клапаны и иллюминатор.

Экипаж на ночь разместит в «протекающем» отсеке камеры GoPro и кусочки салфеток, которые смогут указать на место утечки. Люк в отсек будет закрыт.

Ранее сообщалось, что слабая утечка воздуха была обнаружена на МКС еще год назад. Однако в августе-сентября 2020 года ее скорость выросла примерно в пять раз. Место утечки искали с помощью пластиковых пакетов и пленки. До этого использовались полоски из пластика и конфети. В результате утечка была обнаружена в промежуточной камере российского модуля «Звезда».