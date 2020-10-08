В МИД РФ рассказали о состоянии раненных при обстреле в Карабахе россиян

Двое ранненых в Карабахе российских журналистов находятся в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время они будут прооперированы. Об этом сообщили в МИД РФ.

Состояние третьего пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Как только все (раненые россияне - прим.ред.) будут транспортабельны, их доставят в Ереван», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что посольство России в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Трое россиян получили ранения после обстрела собора в городи Шуши. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян рассказала, что среди пострадавших - двое журналистов и один сопровождающий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. С тех пор не прекращаются бои. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в разжигании конфликта.