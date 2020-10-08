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Аэромобильные группировки и почти 100 единиц спецтехники: новые кадры тушения пожара под Рязанью

Иван Линдеманн
20:56 08.10.2020
Также организовано взаимодействие с местными жителями для оказания необходимой помощи. В оперативном штабе работают психологи.
Аэромобильные группировки и почти 100 единиц спецтехники: новые кадры тушения пожара под Рязанью
© Фото: МЧС РФ

В Рязанскую область продолжают прибывать аэромобильные группировки МЧС России, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты.

«На данный момент сформирована группировка в количестве 400 человек и 87 единиц техники. В ближайшие часы на место прибудет АМГ Ногинского спасательного центра в количестве 102 человек и 14 единиц техники», - сообщили в МЧС.

Также организовано взаимодействие с местными жителями для оказания необходимой помощи. В оперативном штабе работают психологи. За двое суток на телефон горячей линии поступило более 200 обращений граждан.

Отмечается, что основные силы направлены на 4 участка, где ведется тушение отдельных очагов лесной подстилки и сухой  растительности вблизи у населенных пунктов Дектярка,  Журавинка, Шелемишевские хутора и Желтухино.

К ликвидации последствий пожара привлечена группировка от РСЧС в количестве около 1500 человек и 400 единиц техники.

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