В МИД РФ оценили ущерб европейской безопасности от выхода США из Договора по открытому небу

Решение США выйти из Договора по открытому небу уже нанесло серьезный ущерб европейской безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Российская Федерация вновь выражает сожаление в связи с решением США о выходе из Договора. Этот шаг, не вызвавший у нас удивления на фоне общей линии Вашингтона в отношении международных соглашений, в том числе в области нераспространения и разоружения, уже нанес серьезный ущерб комплексу договоренностей в сфере контроля над вооружениями, стал сильным ударом по европейской безопасности», - сказано на сайте МИД.

Рябков добавил, что Россия будет определять свою дальнейшую линию в отношении Договора с учетом действий других участников.

«Полагаем, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы "оставаться в строю" юридически обязывающих профильных международных соглашений, вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия», - сказал замминистра.

По его словам, Россия рассчитывает на полноценное функционирование Договора по открытому небу в 2021 году.

Напомним, что в конце мая 2020 года Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора, подписанного в 1992 году. Поводом для этого, по словам американского президента, стали неоднократные нарушения соглашения со стороны России. Москва все обвинения Вашингтона отвергает.