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Каникулы строгого режима: что ожидает россиян на карантине в Турции

Дмитрий Цветков
20:38 08.10.2020
По словам туристов, которым удалось отдохнуть без эксцессов, в Турции к мерам безопасности относятся строго.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россияне поехали отдыхать в Турцию, но оказались на карантине в отеле, без права покидать свой номер. Екатерина Устинова только делает вид, что у нее все хорошо. А по ночам, по словам подруги, плачет в подушку. Полноценно отдыхать, загорать и купаться девушке вместе с друзьями удалось всего четыре дня. На пятый - их заперли в номере.

«На улице 36 градусов, вот оно морюшко, но ты не можешь выйти. Вечером нам постучали и сказали: “Девочки, выходите, отдых закончен”. Нам дали полчаса на сборы», - рассказала туристка Екатерина Устинова.

Персонал отеля превратил гостиничный номер в камеру, сразу, как выяснилось, что в автобусе, где ехали туристы, у кого-то выявили коронавирус. В итоге - закрыли всех пассажиров.

«Нам не нужна такая изоляция. В Турцию больше ни ногой. Вообще я больше за границу не собираюсь после таких событий. Всю охоту отбили, настроения нет», - рассказала Наталья Шубинина.

Тесты у «заключенных»-отдыхающих оказались отрицательными. Но охрана по-прежнему не выпускает туристов из номеров.

Подобных историй о приключениях русских за границей во времена коронавируса в интернете предостаточно. По словам туристов, которым удалось отдохнуть без эксцессов, в Турции к мерам безопасности относятся строго. Может, и к лучшему.

«Ходят, проверяют, что бы все были не просто в масках, а правильно их носили. Везде санитайзеры», - рассказал турист.

Но вернуться на Родину загорелым и здоровым - еще полдела. По закону, в течение трех суток необходимо сдать тест на коронавирус и загрузить результаты на сайт Госуслуг. Иначе – штраф до 40 тысяч рублей. В столичных аэропортах даже появилась услуга «экспресс-тест». Результат обещают уже через час.

«Точность 99%. Золотой стандарт», - рассказал заместитель генерального директора по менеджменту качества, доктор медицинских наук Александр Виноградов.

Однако, за скорость придется заплатить почти 3 тысячи рублей.

«Оплата по безналу, чтобы заразу не распространять через деньги», - объяснил главный врач медико-санитарной части АО «Международный аэропорт “Внуково”» Эдуард Геворкян.

Жителям мегаполисов повезло чуть больше. Они могут сдать анализ в любой частной клинике гораздо дешевле, а то и вовсе бесплатно. А пока Екатерина Устинова вместе с друзьями думает, как вернуть деньги за испорченный отдых.

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