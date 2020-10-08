В МИД Армении уточнили число пострадавших при обстреле Карабаха россиян

Трое россиян получили ранения во время обстрела собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши в Карабахе. Об этом сообщили в МИД Армении.

Пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян рассказала РИА Новости, что среди пострадавших - двое журналистов и один сопровождающий.

«При обстреле церкви Казанчецоц пострадали Юрий Котенок, Левон Арзанов и Грант Баладьян», - сказали в МИД Армении.

По словам Нагдалян, состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.

Собор в городе Шуши за 8 октября дважды подвергся обстрелу. Во время первой атаки в здании находились дети. Они не пострадали. Ереван обвинил в произошедшем Баку. В Азербайджане сообщили, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.

Противостояние в зоне карабахского конфликта продолжается с 27 сентября. В четверг, 8 октября, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей и обеспечить мирное урегулирование конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе.