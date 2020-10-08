Коронавирус и закрытые границы: что происходит с малышами суррогатных мам в ожидании иностранных родителей

Из-за пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге 150 детей, рожденных от суррогатных матерей, не могут передать родителям. Речь идет в основном о парах из Китая, которые из-за закрытых границ не могут приехать. Пока малыши остаются на попечении агентств.

Семейная пара из Китая за своей малышкой вот уже который месяц наблюдает только через веб-камеру. Прилететь в Петербург мешает пандемия. После суррогатной, второй мамой для китайской девочки стала няня. Вместе они круглосуточно. Живут в отдельной арендованной квартире на полном обеспечении. Такие услуги оказывают агентства-посредники за счет родителей-иностранцев.

Кроме квартир в апарт-отелях, дети, рожденные от суррогатных матерей, находятся в отдельных домах, которые на коммерческой основе арендуют агентства. Часть детей сейчас находятся в домах ребенка. Известно о 120 малышах, которые ждут воссоединения со своими биологическими родителями из Китая.

Условия содержания некоторых младенцев проверила детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина.

«Ни одному ребенку, которого я видела, никакая опасность не угрожает. Есть какой-то процент детей, который вне зоны контроля. Я надеюсь, что ассоциация суррогатного материнства вытащит их из тени», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Малышам уже дали китайские имена. За судьбой сразу 22 младенцев следят в одном из детских домов Петербурга. Очевидно, что таких малышей гораздо больше. Но о месте нахождения многих потенциальных граждан КНР неизвестно. Одна из суррогатных мам рассказала, что иностранцы часто предпочитают прибегать к услугам суррогатного материнства в России.

«Родители находятся в полном отчаянии, потому что деток свих они не видят по 6 - 7 месяцев. Каждый быстрее пытается приехать к ребенку. Они бьются в Китае, они находятся на пороге консульства сутками, чтоб выбить визы. Ползают у консульства на коленях, чтобы попасть к детям», - рассказала суррогатная мать Нина Дмитрушкова.

Так получилось, что пандемия с ее ограничениями оголила и без того болевые точки столь прибыльного бизнеса. Суррогатное материнство в России, в отличие от большинства стран Европы, не запрещено. Любая бесплодная пара или даже отдельный гражданин может «заказать» себе ребенка.

«У нас проблема такая, не только в агентах. У нас попадаются мамы-мошенники. В лучшем случае, если мама на 30 – 50 тысяч обманула, не сделала анализ. А в худшем - прервала беременность. Так и родители отказываются от детей инвалидов. Как в моей ситуации, когда я была российскими био-родителем», - пояснила суррогатная мать Нина Дмитрушкова.

Тема суррогатного материнства прогремела на всю страну, когда в июне этого года в Москве полицейские обнаружили на съемной квартире сразу пять младенцев. С ними была гражданка Китая. Возбудили уголовное дело по статье «торговля людьми». Шокирующая история произошла в январе в подмосковном Одинцово, где в одной из квартир, в которой находились дети, рожденные от суррогатных матерей, оперативники обнаружили тело новорожденного.

«В роддомах стали отказывать суррогатным матерям в родах, потому что боятся. Акушеров арестовали, посадили в тюрьму. Сейчас акушерка примет роды, завтра непонятно, чем это может кончится», - пояснил адвокат Игорь Трунов.

Для иностранцев, которые воспользовались услугами российских суррогатных мам, сейчас начинается погоня за потерянным временем. Если малышей не заберут через полгода, то по российским законам их признают оставшимися без попечения родителей и отправят в детский дом. А далее их могут усыновить.

«Я думаю это можно решить не на местечковом уровне, а на уровне правительства. Чтобы список тех людей, которые могут въехать в нашу страну в разгар пандемии коронавируса был дополнен пациентами российских клиник репродукции», - рассказал юрист, эксперт в сфере репродуктивного права Константин Свитнев.

Родительская любовь безгранична. Сейчас китайцы умудряются приезжать в Россию по так называемым медицинским визам. Так сразу 15 граждан Китая прилетели в Петербург якобы на лечение, а на самом деле - забрать своих детей.