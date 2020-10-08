Главконтроль назвал условие, при котором в Москве не будут вводить жесткие меры из-за COVID-19

Жесткие ограничительные меры в Москве могут быть введены только в том случае, если жители города не будут соблюдать предписанные санитарные требования. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток. Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Данчиков напомнил, что с четверга в Москве усилен контроль за соблюдением вышеуказанных требований.

Во вторник, 6 октября, Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавируом в Москве становится драматичнее. По словам мэра, по числу выявленных случаев инфицирования столица приближается к пиковым значениям, которые были весной.

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших на данный момент составляет 5497.