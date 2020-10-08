Маски, перчатки и дистанция: регионы России усиливают меры по борьбе с COVID-19

Российские регионы вслед за столицей усиливают меры по борьбе с коронавирусом. В Хабаровском крае с четверга, 8 октября, на удаленку переводят пожилых людей старше 65 лет. Кроме того, жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию на всех массовых мероприятиях. В театрах и кинозалах рекомендовано снизить заполняемость.

В Ставропольском крае ввели 14-дневный карантин для приезжих. Правда, уточняется, что к отдыхающим в санаториях эти ограничения не относятся. В Калининградской области до 1 ноября власти запретили проведение банкетов и корпоративов.

В Госдуме предлагают вплоть до конца года не проводить концерты в барах и кафе. Авторы инициативы уже направили соответствующее письмо в Роспотребнадзор. Тем временем в Минздраве рекомендуют всем россиянам провести эти выходные дома и воздержаться от посещения публичных мест.

По всей стране участились проверки соблюдения масочно-перчаточного режима. Впрочем, повышенную бдительность проявляют порой и сами граждане. Так, в Подмосковье люди потребовали высадить пассажиров без масок.

«Высадите этих, которые без масок, или вас будут штрафовать, я позвоню на вашу базу и скажу, что вы сажаете без масок», - потребовали от водителя пассажиры.

В четверг стало известно, что на карантине находится патриарх Кирилл - он был в контакте с больным коронавирусом. В РПЦ сообщили, что епископ чувствует себя хорошо и будет работать дистанционно.

По данным оперативного штаба, в стране за сутки выявили 11 493 новых случая коронавируса. За весь период пандемии число вылечившихся превысило миллион человек.