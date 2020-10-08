Премьер-министры России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

Премьер-министры Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике, рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества России и Азербайджана, а также обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации», - сообщили в кабмине.

Подчеркивается, что Мишустин и Асадов отметили важность обеспечения мира и безопасности в закавказском регионе.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.