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Apple запросила блокировку трех каналов в Telegram про Белоруссию

Тамара Астапенкова
18:19 08.10.2020
По словам основателя мессенджера, компанию беспокоит, что публикация информации о сотрудниках правоохранительных органов может спровоцировать насилие.
Apple запросила блокировку трех каналов в Telegram про Белоруссию
© Фото: Thomas Ulrich, Pixabay

Apple запросила блокировку трех каналов в Telegram про Белоруссию, суммарное число подписчиков которых составляет около 100 тысяч человек. Об этом сообщил на своем официальном канале основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, Apple беспокоит, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов может спровоцировать насилие. Дуров отметил, что предпочел бы оставить эти каналы, однако обычно Apple «не предлагает выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях». Он считает, что каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.

Ранее Дуров обвинил Apple и Google в тотальном контроле за приложениями, которые устанавливают пользователи на свои телефоны по всему миру. Он также призвал говорить открыто о губительной текущей ситуации.

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