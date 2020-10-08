Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире

Американские ученые предупредили о новой глобальной угрозе, связанной с распространением супербактерий. 700 тысяч человек по всему миру ежегодно страдают от особо устойчивого вида бактерии. В ВОЗ предполагают, что уже к 2050 году число инфицированных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов.

«В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается», - заявила профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

Специалист отметила, что мир может столкнуться с опасным воздействием нового патогенного организма быстрее на фоне пандемии COVID-19. Как сообщает Science Alert, из-за бесконтрольного использования антибиотиков многие бактериальные инфекции, в том числе гонорею, туберкулез и сальмонеллу, стало очень сложно, а порой и невозможно лечить.