Россиянам порекомендовали провести выходные дома из-за коронавируса
Предстоящие выходные россиянам следует провести дома. Такую рекомендацию выпустило Министерство здравоохранения РФ.
Причиной стало распространение коронавируса. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, рост заболеваемости фиксируется сразу в нескольких регионах.
«Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», - сказали в Минздраве.
Кузнецов добавил, что использование защитных масок, соблюдение социальной дистанции и ограничение контактов - эффективные методы контроля заболеваемости коронавирусом.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с инфекцией в РФ осложняется.
По последним данным, в стране за сутки выявлено 11 493 новых случая заболевания коронавирусом.