В стране и мире Шойгу выразил соболезнования родным скончавшегося сенатора Долгих Иван Линдеманн Министр обороны РФ отметил его вклад в социально-экономическое развитие как Красноярского края, так и всей страны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сергей Шойгу выразил соболезнования родным близким бывшего сенатора Владимира Долгих. Советского и российского государственного деятеля не стало в четверг, 8 октября. Министр обороны РФ отметил его вклад в социально-экономическое развитие как Красноярского края, так и всей страны. Дважды Герой Соцтруда Владимир Долгих в военные годы отличился на фронтах, в 1960-х годах руководил «Норильским никелем», прошел путь от главного инженера до директора предприятия. Затем возглавлял Красноярский край. Ему было 95 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика