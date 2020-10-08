Шойгу выразил соболезнования родным скончавшегося сенатора Долгих
Министр обороны РФ отметил его вклад в социально-экономическое развитие как Красноярского края, так и всей страны.
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Сергей Шойгу выразил соболезнования родным близким бывшего сенатора Владимира Долгих. Советского и российского государственного деятеля не стало в четверг, 8 октября.
Министр обороны РФ отметил его вклад в социально-экономическое развитие как Красноярского края, так и всей страны.
Дважды Герой Соцтруда Владимир Долгих в военные годы отличился на фронтах, в 1960-х годах руководил «Норильским никелем», прошел путь от главного инженера до директора предприятия. Затем возглавлял Красноярский край. Ему было 95 лет.