В РАН предупредили о многодневной магнитной буре

Пятидневная геомагнитная буря ожидается во второй декаде октября и усилится 25-го числа. Об этом сообщили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

В соответствии с прогнозом, опубликованным институтом, слабая магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится четыре дня. Затем она перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и лишь 29-го числа придет в норму.

Всего в классификации магнитных бурь есть пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также изменение путей миграции животных и птиц. Более сильная буря способна спровоцировать широкомасштабное возникновение перенапряжений в промышленной электросети, неустойчивость коротковолновой связи, ухудшение GPS-навигации и даже выход из строя энергосистем в целом и трансформаторных подстанций.

Согласно проводимым исследованиям, геомагнитные бури вызывают повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, рост уровня тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе аллергии.