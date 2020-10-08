В новом КоАП может появиться возможность «обнуления» нарушения ПДД

В новой редакции КоАП рассматривают возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации. Если автовладелец оплатил штраф, то подобное нарушение не будет считаться как повторное. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта КоАП, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию», - приводит РИА Новости слова Вяткина.

Ранее Минюст отклонил предложение ужесточить наказания для водителей в новой редакции КоАП. Каждому водителю предлагается присваивать личный коэффициент риска - нулевой, низкий, средний или высокий. Злостных нарушителей будут наказывать строже. Ответственным водителям, наоборот, прощать ошибки.