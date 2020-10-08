Российские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе

При обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши в Карабахе пострадали российские журналисты. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них - российские журналисты», - сказано в сообщении агентства.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что раненых доставили в больницу.

Во время первого удара в здании собора находились дети. Отмечается, что они не пострадали. А сам храм был сильно поврежден.

В Ереване обвинили Баку в ударе по главному храму карабахского города Шуши, построенному в XIX веке. В Азербайджане заявили, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.

Интенсивные бои в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября. В четверг, 8 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет переговоры на самых различных уровнях для нормализации обстановки и разведения конфликтующих сторон в регионе.