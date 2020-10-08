Генпрокурор РФ призвал решать конфликт в Нагорном Карабахе в рамках норм права

Благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей и обеспечить мирное урегулирование конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Генеральный прокурор России Игорь Краснов на 30-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

«Только благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей, пресечь нарушения закона и обеспечить мирное урегулирование конфликтной ситуации», - заявил Генпрокурор РФ.

Он выразил надежду, что прокуроры в этой сложной ситуации не потеряют самообладание и здравомыслие, а также сохранят сдержанность, помня, что они являются гарантом законности.

«Твердо убежден, что Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках норм международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», - добавил Краснов.

Напомним, что обострение ситуации на линии соприкосновения произошло 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что были сбиты два вертолета и три беспилотника ВС Азербайджана. В свою очередь Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

Прошедшее заседание Координационного совета генеральных прокуроров стало юбилейным, в декабре 2020 года исполнится 25 лет со дня его образования. В заседании приняли участие делегации генеральных прокуратур России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполкома СНГ и президент Международной ассоциации прокуроров Чхоль-Кю Хван.