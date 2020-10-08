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В Японии впечатлились ипытаниями российской ракеты «Циркон»

Иван Линдеманн
16:50 08.10.2020
Скорость гиперзвуковой ракеты на пике составила более 9,5 тысячи километров, это в восемь раз выше скорости звука.
В Японии впечатлились ипытаниями российской ракеты «Циркон»
© Фото: Минобороны РФ

Жители Японии остались под впечатлением от успешных результатов испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Она опубликовала видео, которое накануне распространило Министерство обороны России. Запись сразу же набрала сотни комментариев.

«И что же останется противнику? Будучи не в состоянии ответить, он просто убежит?» - написал один из пользователей.

Другие сообщили, что теперь «плакала система ПРО США».

«Ничего себе - 8 Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из Токио в Осаку за три минуты!» - удивились третьи.

Накануне МО РФ показало испытания новейшей ракеты. Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря впервые выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели, находящейся в Баренцевом море.

Ракета успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты на пике составила более 9,5 тысячи километров, это в восемь раз выше скорости звука.

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