Названа главная ошибка при варке картофеля

Во время варки картофеля многие допускают «вопиющую» ошибку, несмотря на то, что это достаточно легкая операция. Чаще всего люди заливают картофель холодной водой. Как итог, в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ.

Оказалось, что помещать сырой картофель в уже кипящую воду является более верным решением. Молодой тщательно вымытый и очищенный картофель следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15-20 минут. Воду следует солить, когда овощ станет уже мягким.

Старый же картофель стоит варить в мундире, так как самые полезные вещества находятся под кожурой, пишет польский портал Wirtualna Polska. Если же и очищать корнеплод, то делать это нужно очень тонко. Для приготовления пюре картошку перед варкой можно порезать на дольки. Тогда термическая обработка будет более быстрой.

Еще одним советом от автора материала является добавление в воду молока в пропорции 250 миллилитров на литр, сливочного масла и лука. Таким образом, говорится в материале, продукт станет еще вкуснее.

На портале также отмечено, что картофель богат витамином C. Так, корнеплод среднего размера способен покрыть четверть суточной потребности в нем. Также картофель является источником магния, кальция, железа, марганца, йода, натрия и серы.